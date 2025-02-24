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За три года войны в Киеве погибли 210 гражданских, среди них 11 детей – мэр

Степан ГафткоПонедельник, 24 февраля 2025, 13:50
За три года войны в Киеве погибли 210 гражданских, среди них 11 детей – мэр
Фото с Facebook Виталия Кличко

За три года полномасштабной войны России против Украины в столице погибли 210 гражданских граждан, среди них 11 детей. 

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Воздушная тревога прозвучала 1539 раз. Повреждены 1239 жилых домов. А также 194 учебных заведения, 41 учреждение здравоохранения, 17 – социальной сферы".

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Детали: Кличко подвел итоги российских атак на украинскую столицу за три года полномасштабного вторжения. По его словам, в Киеве жертвами российской агрессии стали 210 гражданских, в том числе 11 детей.

Как заявил городской голова, бригады скорой помощи выезжали 2729 раз на места ракетных и дроновых атак и оказали помощь 1324 пострадавшим, в том числе 101 ребенку.

"На сегодня в Киеве зарегистрировано почти 422,7 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых – около 68 тысяч детей", – говорится в сообщении Кличко.

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Также он отметил, что в первые месяцы российского вторжения столичный Гуманитарный штаб ежедневно оказывал помощь более 8 тысячам граждан. А во время воздушных тревог метрополитен принимал одновременно до 70 тысяч киевлян и гостей города.

российско-украинская войнаВиталий КличкожертвыКиев
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