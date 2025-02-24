Норвегія надасть Україні €1 мільярд гуманітарної допомоги у 2025 році

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що у 2025 році його країна надасть Україні 1 мільярд євро на гуманітарні та цивільні потреби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Стьоре під час пленарного засідання форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок

Дослівно: "Ми виділимо мільярд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних".

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Деталі: Стьоре офіційно повідомив про допомогу, анонсовану урядом Норвегії напередодні.

Він уточнив, що почув запит президента України Володимира Зеленського щодо підтримки у сфері енергетики, у зв'язку з цим, за його словами, "буде виділений пакет на 300 млн євро підтримки енергетики".

Як анонсував норвезький уряд, цивільна допомога в обсязі 12,5 млрд норвезьких крон (близько 1 млрд євро – ред.) буде розподілена за наступними напрямками: енергетична безпека та енергопостачання, включаючи ядерну безпеку та закупівлю газу; гуманітарна допомога; оперативна підтримка та реабілітація; розвиток бізнесу та приватного сектору; громадянське суспільство.

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Нагадаємо:

Більшість норвежців підтримують збільшення допомоги Україні.

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