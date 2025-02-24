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Норвегия предоставит Украине €1 миллиард гуманитарной помощи в 2025 году

Кристина Бондарева, Степан ГафткоПонедельник, 24 февраля 2025, 14:18
Норвегия предоставит Украине €1 миллиард гуманитарной помощи в 2025 году
Фото с Facebook Jonas Gahr Støre

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в 2025 году его страна предоставит Украине 1 миллиард евро на гуманитарные и гражданские нужды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Стьоре во время пленарного заседания форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник

Дословно: "Мы выделим миллиард евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских".

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Детали: Стьоре официально сообщил о помощи, анонсированной правительством Норвегии накануне. 

Он уточнил, что услышал запрос президента Украины Владимира Зеленского о поддержке в сфере энергетики, в связи с этим, по его словам, "будет выделен пакет на 300 млн евро поддержки энергетики".

Как анонсировало норвежское правительство, гражданская помощь в объеме 12,5 млрд норвежских крон (около 1 млрд евро – ред.) будет распределена по следующим направлениям: энергетическая безопасность и энергоснабжение, включая ядерную безопасность и закупку газа; гуманитарная помощь; оперативная поддержка и реабилитация; развитие бизнеса и частного сектора; гражданское общество.

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Напомним: 

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Норвегияпомощь УкраинеЕвропа
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