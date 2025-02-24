Норвегия предоставит Украине €1 миллиард гуманитарной помощи в 2025 году

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в 2025 году его страна предоставит Украине 1 миллиард евро на гуманитарные и гражданские нужды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Стьоре во время пленарного заседания форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник

Дословно: "Мы выделим миллиард евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских".

Реклама:

Детали: Стьоре официально сообщил о помощи, анонсированной правительством Норвегии накануне.

Он уточнил, что услышал запрос президента Украины Владимира Зеленского о поддержке в сфере энергетики, в связи с этим, по его словам, "будет выделен пакет на 300 млн евро поддержки энергетики".

Как анонсировало норвежское правительство, гражданская помощь в объеме 12,5 млрд норвежских крон (около 1 млрд евро – ред.) будет распределена по следующим направлениям: энергетическая безопасность и энергоснабжение, включая ядерную безопасность и закупку газа; гуманитарная помощь; оперативная поддержка и реабилитация; развитие бизнеса и частного сектора; гражданское общество.

РЕКЛАМА:

Напомним:

Большинство норвежцев поддерживают увеличение помощи Украине.

Читайте также: Союзник Украины, выигравший от войны: почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.