ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис редактора у соцмережі Х
Деталі: Він відзначив, що у ЄС досі немає згоди щодо остаточної суми пакета і це питання буде передано на обговорення лідерам Євросоюзу наступного тижня.
Пряма мова: "20 мільярдів євро – це, ймовірно, мінімум, (сума) може зрости до 30 мільярдів".
🇪🇺 foreign ministers discussed the extra military aid package for 🇺🇦today. Still no agreement on the sum. will go to 🇪🇺 leaders next week. 20 billion euro is likely minimum, can go up to 30 bn— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2025
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що обсяг пакета військової допомоги, який Європейський Союз готується оголосити для України найближчим часом, може сягнути 20 мільярдів євро.
- Тоді повідомляли, що точний обсяг допомоги, до якої увійде військова техніка та обладнання, може зрости ще більше, оскільки переговори між європейськими дипломатами тривають.
- Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.
- Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про плани оголосити європейський пакет військової допомоги Україні, про який спершу планували повідомити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.