ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис редактора у соцмережі Х

Деталі: Він відзначив, що у ЄС досі немає згоди щодо остаточної суми пакета і це питання буде передано на обговорення лідерам Євросоюзу наступного тижня.

Реклама:

Пряма мова: "20 мільярдів євро – це, ймовірно, мінімум, (сума) може зрости до 30 мільярдів".

🇪🇺 foreign ministers discussed the extra military aid package for 🇺🇦today. Still no agreement on the sum. will go to 🇪🇺 leaders next week. 20 billion euro is likely minimum, can go up to 30 bn