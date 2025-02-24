Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 лютого 2025, 14:29
ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
Фото: Getty Images

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис редактора у соцмережі Х

Деталі: Він відзначив, що у ЄС досі немає згоди щодо остаточної суми пакета і це питання буде передано на обговорення лідерам Євросоюзу наступного тижня.

Реклама:

Пряма мова: "20 мільярдів євро – це, ймовірно, мінімум, (сума) може зрости до 30 мільярдів".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що обсяг пакета військової допомоги, який Європейський Союз готується оголосити для України найближчим часом, може сягнути 20 мільярдів євро.
  • Тоді повідомляли, що точний обсяг допомоги, до якої увійде військова техніка та обладнання, може зрости ще більше, оскільки переговори між європейськими дипломатами тривають.
  • Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.
  • Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про плани оголосити європейський пакет військової допомоги Україні, про який спершу планували повідомити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

ЄСУкраїназброяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Британія вдарила по Росії найбільшим пакетом санкцій
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
Усі новини...
ЄС
ЄС витрачає на нафту і газ з РФ більше, ніж на фінансову допомогу Україні — звіт
Президент Литви пропонує вступ України в ЄС 1 січня 2030 року
Тіньовий флот, ЗМІ, банки: ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ
Останні новини
19:07
ООН схвалила американську резолюцію без засудження агресії РФ, Україна утрималась
19:02
В Україні додали нову причину для встановлення інвалідності
19:01
фотоВ ООН підтримали резолюцію України із засудження РФ, США проголосували проти
18:57
Axios дізналося, коли Україна може підписати угоду про стратегічні копалини зі США
18:57
оновленоРосійські війська атакували Суми та область: 2 людини загинули, 5 отримали поранення
18:51
фотоУкраїна отримає від Литви системи ППО ближнього радіусу дії
18:48
Тунель між Нью-Йорком та Лондоном, яким зацікавився Маск, може коштувати $19 трильйонів
18:47
Казначейська служба заблокувала рахунки Музею Голодомору: що трапилося
18:40
США публічно виступили проти української резолюції ООН із засудженням агресії РФ
18:37
Мільйони українців страждають від нестачі їжі: деякі беруть в борг на неї – ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: