Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

ЕС может увеличить объем военной помощи Украине до 30 млрд евро – СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 24 февраля 2025, 14:29
ЕС может увеличить объем военной помощи Украине до 30 млрд евро – СМИ
Фото: Getty Images

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудили выделение дополнительного пакета военной помощи Украине, объем которого может вырасти до 30 млрд евро, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение редактора в соцсети Х

Детали: Он отметил, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно окончательной суммы пакета и этот вопрос будет передан на обсуждение лидерам Евросоюза на следующей неделе.

Реклама:

Прямая речь: "20 миллиардов евро - это, вероятно, минимум, (сумма) может вырасти до 30 миллиардов".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщали, что объем пакета военной помощи, который Европейский Союз готовится объявить для Украины в ближайшее время, может достичь 20 млрд евро.
  • Тогда сообщалось, что точный объем помощи, в которую войдет военная техника и оборудование, может вырасти еще больше, поскольку переговоры между европейскими дипломатами продолжаются.
  • Источники отмечали, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде объединенных взносов отдельных стран-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая оппозицию со стороны некоторых стран – в частности, Венгрии.
  • Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о планах объявить европейский пакет военной помощи Украине, о котором сначала планировали сообщить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

ЕСУкраинаоружиероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Британия ударила по России крупнейшим пакетом санкций
Зеленский кричал на министра Трампа во время спора по соглашению о недрах – FT
Рада провалила голосование за заявление о выборах в Украине после прекращения огня
Испания объявила о пакете военной помощи Украине на миллиард евро
Стефанишина: Украина и США уже финализируют соглашение об ископаемых
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Все новости...
ЕС
ЕС тратит на нефть и газ из РФ больше, чем на финансовую помощь Украине - отчет
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Теневой флот, СМИ, банки: ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ
Последние новости
16:13
В Украине тестирование электронной системы "еАкцизные марки" начнется с марта
16:11
Каллас: в конце концов Украина должна стать частью НАТО
16:10
Детали пакета военной помощи для Украины обсудят на саммите лидеров ЕС 6 марта
16:00
Россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны - Галущенко
15:46
Глава крупнейшего банка Германии призывает к "фундаментальным реформам"
15:31
"История пишется в траншеях": как украинцы в соцсетях реагируют на третью годовщину полномасштабной войны
15:30
В Киеве частично снимут ограничение движения по Южному мосту
15:29
Объем газа в хранилищах ЕС на треть меньше, чем в прошлом году
15:28
ASUS представила мышь, которая имеет отделение для ароматизаторов
15:28
Торги через "Прозорро.Продажи": сколько заработали организаторы аукционов за три года войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: