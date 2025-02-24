ЕС может увеличить объем военной помощи Украине до 30 млрд евро – СМИ
Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудили выделение дополнительного пакета военной помощи Украине, объем которого может вырасти до 30 млрд евро, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение редактора в соцсети Х
Детали: Он отметил, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно окончательной суммы пакета и этот вопрос будет передан на обсуждение лидерам Евросоюза на следующей неделе.
Прямая речь: "20 миллиардов евро - это, вероятно, минимум, (сумма) может вырасти до 30 миллиардов".
🇪🇺 foreign ministers discussed the extra military aid package for 🇺🇦today. Still no agreement on the sum. will go to 🇪🇺 leaders next week. 20 billion euro is likely minimum, can go up to 30 bn— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2025
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что объем пакета военной помощи, который Европейский Союз готовится объявить для Украины в ближайшее время, может достичь 20 млрд евро.
- Тогда сообщалось, что точный объем помощи, в которую войдет военная техника и оборудование, может вырасти еще больше, поскольку переговоры между европейскими дипломатами продолжаются.
- Источники отмечали, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде объединенных взносов отдельных стран-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая оппозицию со стороны некоторых стран – в частности, Венгрии.
- Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о планах объявить европейский пакет военной помощи Украине, о котором сначала планировали сообщить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.