ЕС может увеличить объем военной помощи Украине до 30 млрд евро – СМИ

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудили выделение дополнительного пакета военной помощи Украине, объем которого может вырасти до 30 млрд евро, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение редактора в соцсети Х

Детали: Он отметил, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно окончательной суммы пакета и этот вопрос будет передан на обсуждение лидерам Евросоюза на следующей неделе.

Прямая речь: "20 миллиардов евро - это, вероятно, минимум, (сумма) может вырасти до 30 миллиардов".

