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Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінПонеділок, 24 лютого 2025, 16:11
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Каллас. Фото: Getty Images

На думку високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас, шлях України до НАТО є незворотнім, і тому рано чи пізно Україна стане членом НАТО.

Джерело: Каллас під час пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 24 лютого, передає "Європейської правди"

Деталі: Головна дипломатка ЄС заявила, що членство України в НАТО є незворотнім, а саме членство є найкращою гарантією безпеки для України.

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"Ми домовилися, що шлях України до НАТО є… незворотнім. Ми домовилися про це. Отже, врешті-решт, Україна також має бути частиною НАТО", – переконана Каллас.

"Найсильнішою гарантією безпеки, і насправді найдешевшою, є членство в НАТО", – наголосила вона.

За словами Каллас, "якщо це (членство в НАТО – ред.) не станеться на першому етапі, то всі країни, які надали гарантії безпеки, повинні відповісти на питання про війська на місцях, про постачання зброї, боєприпасів, щоб насправді гарантувати безпеку".

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"Я мала дискусію з одним американським представником у Мюнхені, і він сказав, що, знаєте, нам потрібне сильне НАТО. Я відповіла: якщо ви хочете сильне НАТО, то прийміть Україну, тому що найсильніша армія, яка є в Європі, – це українська армія", – розповіла Кая Каллас.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС 24 лютого обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні. Це питання буде конкретизоване на позачерговому саміті лідерів ЄС 6 березня.

ЗМІ повідомили, що обсяг пакета військової допомоги ЄС Україні може зрости до 30 млрд євро.

Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.

НАТОУкраїна
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