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Каллас: В конце концов Украина должна стать частью НАТО

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинПонедельник, 24 февраля 2025, 16:11
Каллас: В конце концов Украина должна стать частью НАТО
Каллас. Фото: Getty Images

По мнению высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас, путь Украины в НАТО необратим, и поэтому рано или поздно Украина станет членом НАТО.

Источник: Каллас во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 24 февраля, передает "Европейской правды"

Детали: Главный дипломат ЕС заявила, что членство Украины в НАТО является необратимым, а само членство является лучшей гарантией безопасности для Украины.

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"Мы договорились, что путь Украины в НАТО является... необратимым. Мы договорились об этом. Итак, в конце концов, Украина также должна быть частью НАТО", - убеждена Каллас.

"Самой сильной гарантией безопасности, и на самом деле самой дешевой, является членство в НАТО", – подчеркнула она.

По словам Каллас, "если это (членство в НАТО. – Ред.) не произойдет на первом этапе, то все страны, которые предоставили гарантии безопасности, должны ответить на вопрос о войсках на местах, о поставках оружия, боеприпасов, чтобы на самом деле гарантировать безопасность".

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"Я имела дискуссию с одним американским представителем в Мюнхене, и он сказал, что, знаете, нам нужен сильный НАТО. Я ответила: если вы хотите сильного НАТО, то примите Украину, потому что самая сильная армия, которая есть в Европе, – это украинская армия", – рассказала Кая Каллас.

Ранее СМИ сообщали, что объем пакета военной помощи, который Европейский Союз готовится объявить для Украины в ближайшее время, может достичь 20 млрд евро.

Источники отмечали, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде объединенных взносов отдельных стран-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая оппозицию со стороны некоторых стран – в частности, Венгрии.

НАТОУкраина
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