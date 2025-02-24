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Країни Північної Європи і Балтії підготують і спорядять українську бригаду

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 24 лютого 2025, 17:03
Країни Північної Європи і Балтії підготують і спорядять українську бригаду
прапор НАТО, ілюстративне фото Getty Images

Країни Північної Європи та Балтії у рамках військової підтримки України у 2025 році забезпечать підготовку й оснащення українського підрозділу числельністю з бригаду.

Джерело: "Європейська правда", заяви урядів Данії та Естонії

Деталі: Протягом 2025 року країни Північної Європи та Балтії забезпечать підготовку і оснащення українського підрозділу розміром з бригаду.

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"Данія виділяє Україні додатково близько 2 мільярдів данських крон. Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії", – зазначила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен. 

Прем’єр Естонії Крістен Міхал під час візиту до Києва розповів, що цей проєкт північних держав передбачає військову підготовку та оснащення підрозділу усіма необхідним спорядженням і боєприпасами. Про конкретні кроки у цьому напрямку домовляться ближчим часом. 

Міхал додав, що зараз час робити "більше й швидше".

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"Естонія тримає слово і збільшить військову допомогу для України цього року ще на чверть, закупивши додаткові 10 тисяч снарядів на 25 млн євро. До цього додасться раніше обіцяна допомога від оборонпрому Естонії на 100 млн євро", – зазначив він. 

Данія у третю річницю повномасштабної війни оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже 270 млн євро, внесок на підготовку бригади входить до цих коштів.

Швеція оголосила про плани передати Україні системи ППО на 1,2 мільярда шведських крон (близько $113 млн).

БалтіяЗбройні сили
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