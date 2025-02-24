Страны Северной Европы и Балтии подготовят и снарядят украинскую бригаду

Страны Северной Европы и Балтии в рамках военной поддержки Украины в 2025 году обеспечат подготовку и оснащение украинского подразделения численностью с бригаду.

Источник: "Европейская правда", заявления правительств Дании и Эстонии

Детали: В течение 2025 года страны Северной Европы и Балтии обеспечат подготовку и оснащение украинского подразделения размером с бригаду.

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"Дания выделяет Украине дополнительно около 2 миллиардов датских крон. Деньги пойдут, среди прочего, на амуницию для украинских солдат и развитие украинских сил размером с бригаду вместе со странами Северной Европы и Балтии", – отметила премьер Дании Метте Фредериксен.

Премьер Эстонии Кристен Михал во время визита в Киев рассказал, что этот проект северных государств предусматривает военную подготовку и оснащение подразделения всем необходимым снаряжением и боеприпасами. О конкретных шагах в этом направлении договорятся в ближайшее время.

Михал добавил, что сейчас время делать "больше и быстрее".

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"Эстония держит слово и увеличит военную помощь для Украины в этом году еще на четверть, закупив дополнительные 10 тысяч снарядов на 25 млн евро. К этому добавится ранее обещанная помощь от оборонпрома Эстонии на 100 млн евро", – отметил он.

Дания в третью годовщину полномасштабной войны объявила о новом пакете помощи Украине на почти 270 млн евро, вклад на подготовку бригады входит в эти средства.

Швеция объявила о планах передать Украине системы ПВО на 1,2 миллиарда шведских крон (около $113 млн).