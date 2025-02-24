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Bloomberg: США погрожують не підтримати заяву G7 до річниці великої війни в Україні

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 24 лютого 2025, 17:26
Bloomberg: США погрожують не підтримати заяву G7 до річниці великої війни в Україні
Фото ілюстративне

Сполучені Штати погрожують відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи" до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За інформацією Bloomberg, США виступили проти формулювань у заяві, які засуджують Росію та є схожими на аналогічні заяви в попередні роки.

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Також, як кажуть джерела агентства, Вашингтон не погодився із закликом до посилення енергетичних санкцій, щоб змусити Москву вести переговори про тривалий мир.

Хоча дискусії стосовно компромісних формулювань заяви G7 ще тривають, США пригрозили взагалі відмовитися від її підтримки, сказали Bloomberg джерела.

Представник Білого дому своєю чергою повідомив, що незабаром відбудеться зустріч, на якій обговорюватиметься спільна мета припинення війни, ідеться в матеріалі.

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Також нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.

СШАвійна
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