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"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 17:53
Дуже гарна розмова: Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з своїм американським візаві Дональдом Трампом під час саміту G7, назвав розмову "хорошою" та висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США.

Джерело: "Європейська правда" 

Деталі: 24 лютого у день третіх роковин широкомасштабного вторгнення Росії на територію України відбулося засідання G7.

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"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під керівництвом Канади", – заявив Зеленський.

Український президент подякував Канаді за організацію цієї зустрічі.

"Ми дуже сподіваємося на те, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок інших партнерів. Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", – наголосив український президент.

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Що передувало:

  • У цей день до Трампа прибув із візитом французький президент Емманюель Макрон. ЗМІ повідомляли, що лідери США та Франції мали обговорити події в Україні.
  • Агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати погрожують відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи" до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Також нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.
  • США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.

ЗеленськийТрампG7
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