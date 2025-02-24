"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з своїм американським візаві Дональдом Трампом під час саміту G7, назвав розмову "хорошою" та висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 24 лютого у день третіх роковин широкомасштабного вторгнення Росії на територію України відбулося засідання G7.

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"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під керівництвом Канади", – заявив Зеленський.

Український президент подякував Канаді за організацію цієї зустрічі.

"Ми дуже сподіваємося на те, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок інших партнерів. Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", – наголосив український президент.

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