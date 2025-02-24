"Очень хороший разговор": Зеленский заявил, что пообщался с Трампом на заседании G7

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пообщался со своим американским визави Дональдом Трампом во время саммита G7, назвал разговор "хорошим" и выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 24 февраля в день третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялось заседание G7.

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"Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады", – заявил Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Канаду за организацию этой встречи.

"Мы очень надеемся на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку наподобие других партнеров. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами", – подчеркнул украинский президент.

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