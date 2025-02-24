Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Російські війська атакували Суми та область: 2 людини загинули, 5 отримали поранення

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 лютого 2025, 18:57
Російські війська атакували Суми та область: 2 людини загинули, 5 отримали поранення
Фото - Офіс Генерального прокурора

Російська армія 24 лютого атакувала безпілотником цивільну автівку в Сумах та обстріляла з артилерії Великописарівську громаду на Сумщині. У результаті цього двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора, МВС

Дослівно: "За даними слідства, 24 лютого 2025 року близько 16:00 ворог атакував безпілотником транспортний засіб, який рухався по одній із центральних вулиць міста Суми".

Реклама:
 
фото - національна поліція

Деталі: 62-річний водій від отриманих поранень помер у кареті швидкої допомоги, 31-річний пасажир отримав поранення, його госпіталізували.

Оновлено: Також в МВС повідомили, що близько 11:00 ворог здійснив артилерійський обстріл Великописарівської громади. Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще четверо людей отримали поранення.

Сумиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп відмовився називати Путіна диктатором: "Не використовую такі слова легковажно"
Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським "цього або наступного тижня" для угоди про надра
ВиправленоООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Британія вдарила по Росії найбільшим пакетом санкцій
Усі новини...
Суми
У Сумах російський дрон влучив в СТО, у Харкові через атаку пошкоджено 15 будинків
Наєв розповів, як напередодні вторгнення мінували Чорне море, а над Сумщиною мав літати дрон РФ
"Шахед" влучив у житловий квартал у Сумах: постраждала жінка, пошкоджено п’ять будинків
Останні новини
23:04
РФ заробила сотні мільярдів доларів продажем палива у 2024 році попри санкції
23:01
Трамп думає, що Путін не виступатиме проти європейських "миротворців" в Україні
22:52
Україна визначила заявку на чемпіонат світу з фігурного катання
22:33
Путін підтримав Трампа у скороченні витрат на оборону та запросив США видобувати алюміній
22:21
Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захопленої РФ території
22:19
Обстріли Донеччини: Росіяни вбили одну людину й поранили п’ятьох
21:59
футболПівзахисник збірної України Калюжний підписав контракт з клуб Першої ліги
21:55
Трамп сподівається, що війна в Україні закінчиться "за лічені тижні"
21:49
НБУ скасував ліцензію компанії громадянки РФ, яка купувала активи ліквідованих банків України
21:38
відеоСили оборони відбили черговий накат росіян на Куп’янщині 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: