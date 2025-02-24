Російські війська атакували Суми та область: 2 людини загинули, 5 отримали поранення

Російська армія 24 лютого атакувала безпілотником цивільну автівку в Сумах та обстріляла з артилерії Великописарівську громаду на Сумщині. У результаті цього двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора, МВС

Дослівно: "За даними слідства, 24 лютого 2025 року близько 16:00 ворог атакував безпілотником транспортний засіб, який рухався по одній із центральних вулиць міста Суми".

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фото - національна поліція

Деталі: 62-річний водій від отриманих поранень помер у кареті швидкої допомоги, 31-річний пасажир отримав поранення, його госпіталізували.

Оновлено: Також в МВС повідомили, що близько 11:00 ворог здійснив артилерійський обстріл Великописарівської громади. Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще четверо людей отримали поранення.