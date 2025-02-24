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Российские войска атаковали Сумы и область: 2 человека погибли, 5 получили ранения

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 18:57
Российские войска атаковали Сумы и область: 2 человека погибли, 5 получили ранения
Фото - Офис Генерального прокурора

Российская армия 24 февраля атаковала беспилотником гражданскую машину в Сумах и обстреляла из артиллерии Великописаревскую общину на Сумщине. В результате этого два человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора, МВД

Дословно: "По данным следствия, 24 февраля 2025 года около 16:00 враг атаковал беспилотником транспортное средство, которое двигалось по одной из центральных улиц города Сумы".

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фото - нацинальная полиция

Детали: 62-летний водитель от полученных ранений скончался в карете скорой помощи, 31-летний пассажир получил ранения, его госпитализировали.

Обновлено: Также в МВД сообщили, что около 11:00 враг совершил артиллерийский обстрел Великописаревской общины. В результате атаки погиб местный житель, еще четыре человека получили ранения.

Сумыроссийско-украинская война
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