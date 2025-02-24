Україна отримає від Литви системи ППО ближнього радіусу дії
Президент Литви Гітанас Науседа оголосив, що його країна незабаром передасть Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT
Деталі: Як зазначає мовник, президент Литви зробив цю заяву під час свого візиту до Києва, де він брав участь у Саміті на підтримку України.
"Литва, зі свого боку, вже має хороші новини для України, і незабаром ми поставимо системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70", – заявив він.
Зазначимо, зенітно-ракетний комплекс малої дальності RBS-70 допоміг українським Силам оборони у серпні 2023 року знищити російський Ка-52.
Дальність ураження повітряних цілей для RBS-70 у варіанті Mk 2 складає до семи кілометрів, а у варіанті RBS-70NG – до дев’яти.
Особливостями цього комплексу є використання "холодного старту" для відстрілу ракети та "лазерної стежки" для наведення на ціль.
Нагадаємо:
- Цього ж дня він запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.
- Про пакети допомоги у цей день також оголосили низка країн, серед яких, зокрема: Швеція, Іспанія, Норвегія, Канада та Данія.
- А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж обсягом у 3,5 млрд євро.