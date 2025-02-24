Україна отримає від Литви системи ППО ближнього радіусу дії

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив, що його країна незабаром передасть Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Як зазначає мовник, президент Литви зробив цю заяву під час свого візиту до Києва, де він брав участь у Саміті на підтримку України.

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"Литва, зі свого боку, вже має хороші новини для України, і незабаром ми поставимо системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70", – заявив він.

Фото: АрміяІнфо

Зазначимо, зенітно-ракетний комплекс малої дальності RBS-70 допоміг українським Силам оборони у серпні 2023 року знищити російський Ка-52.

Дальність ураження повітряних цілей для RBS-70 у варіанті Mk 2 складає до семи кілометрів, а у варіанті RBS-70NG – до дев’яти.

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Особливостями цього комплексу є використання "холодного старту" для відстрілу ракети та "лазерної стежки" для наведення на ціль.

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