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Украина получит от Литвы системы ПВО ближнего радиуса действия

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 24 февраля 2025, 18:51
Украина получит от Литвы системы ПВО ближнего радиуса действия
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что его страна вскоре передаст Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Как отмечает вещатель, президент Литвы сделал это заявление во время своего визита в Киев, где он участвовал в Саммите в поддержку Украины.

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"Литва, со своей стороны, уже имеет хорошие новости для Украины, и вскоре мы поставим системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70", – заявил он.

 

Фото: АрмияИнфо

Отметим, зенитно-ракетный комплекс малой дальности RBS-70 помог украинским Силам обороны в августе 2023 года уничтожить российский Ка-52.

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Дальность поражения воздушных целей для RBS-70 в варианте Mk 2 составляет до семи километров, а в варианте RBS-70NG – до девяти.

Особенностями этого комплекса является использование "холодного старта" для отстрела ракеты и "лазерной тропы" для наведения на цель.

Напомним: 

ЛитваПВО
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