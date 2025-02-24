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В ООН підтримали резолюцію України із засудження РФ, США проголосували проти

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 19:01
В ООН підтримали резолюцію України із засудження РФ, США проголосували проти
Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію, яка засуджує російську агресію, проте США проголосували проти разом із Росією та ще менш ніж двома десятками країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фото з результатами голосування на табло в X (Twitter) делегації ЄС

Деталі: Українську резолюцію підтримали 93 голосами "за", проти проголосували 18 країн – у тому числі Сполучені Штати, які перед цим критикували документ

 

Окрім США, "проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, КНДР, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови. 

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У проєкті резолюції від Євросоюзу та України ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" міститься вимога до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Натомість у короткому проєкті резолюції США висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також "міститься заклик до швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

Раніше ЗМІ писали, що США тиснуть на інші держави із закликом не підтримувати український проєкт резолюції та проголосувати за американський.

ООНСШАросійсько-українська війна
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