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В ООН поддержали резолюцию Украины по осуждению РФ, США проголосовали против

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 24 февраля 2025, 19:01
В ООН поддержали резолюцию Украины по осуждению РФ, США проголосовали против
Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую российскую агрессию, однако США проголосовали против вместе с Россией и еще менее чем двумя десятками стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на фото с результатами голосования на табло в X (Twitter) делегации ЕС

Детали: Украинскую резолюцию поддержали 93 голосами "за", против проголосовали 18 стран – в том числе Соединенные Штаты, которые перед этим критиковали документ.

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Кроме США, "против" голосовали Россия, Беларусь, Венгрия, Израиль, КНДР, ЦАР, Буркина Фасо, Бурунди, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Мали, Судан, Нигер, Никарагуа, Палау и Маршалловы Острова.

В проекте резолюции от Евросоюза и Украины говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

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В коротком проекте резолюции США выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Ранее СМИ писали, что США давят на другие государства с призывом не поддерживать украинский проект резолюции и проголосовать за американский.

ООНСШАроссийско-украинская война
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