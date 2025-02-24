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ООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 19:07
ООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України
Ілюстративне фото: Getty Images

Виправлено 21:31. Було змінено заголовок і перший, третій та пʼятий абзаци новини, які некоректно відображали зміст ухваленої резолюції. Перепрошуємо за помилку.

Генеральна Асамблея ООН 24 лютого, до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ухвалила внесену США резолюцію з поправками, що, зокрема, містять заклик до відновлення територіальної цілісності України.

Джерело: "Європейська правда"

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Деталі: За резолюцію США "Шлях до миру" проголосували 93 держави-члени ООН, проти виступили вісім, 73 – утримались під час голосування. Серед держав, що утримались, була Україна, а також самі Штати, що підготували проєкт.

Перед тим Генасамблея ООН водночас відхилила російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи": проти неї висловилась 71 держава, а підтримала – тільки 31.

Водночас держави схвалили три поправки європейських держав, які зокрема замінили формулювання "російсько-український конфлікт" на "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну", а також додали заклик до "справедливого, тривалого і всеосяжного миру між Україною і Росією відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності і територіальної цілісності держав".

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У початковому короткому проєкті резолюції США лише висловлювалась скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також містився заклик до "швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

Зазначимо, паралельно в понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила тими ж 93 голосами українську резолюцію із засудженням російської агресії.

Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

СШАООНросійсько-українська війна
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