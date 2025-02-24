ООН поддержала резолюцию США, не содержащую осуждения агрессии РФ, Украина воздержалась

Генеральная ассамблея ООН 24 февраля приняла резолюцию США к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, однако документ не содержит прямого осуждения агрессии, а Украина воздержалась во время голосования.

Источник: "Европейская правда"

Детали: За резолюцию США "Путь к миру" проголосовали 93 государства-члена ООН, против выступили восемь, 73 – воздержались во время голосования. Украина была одним из государств, которые воздержались.

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Генассамблея ООН одновременно отклонила российскую поправку "о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса": против нее высказалось 71 государство, а поддержало – только 31.

В коротком проекте резолюции США выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Параллельно в понедельник Генеральная ассамблея ООН одобрила теми же 93 голосами украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии.

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Соединенные Штаты проголосовали против – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.