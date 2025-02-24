Трамп заявив, що обговорює "великі угоди з економічного розвитку" з Путіним

Зустріч Путіна і Трампа у 2019 році. Фото - by Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорює з Росією "великі угоди з економічного розвитку" на додачу до переговорів про "завершення війни" в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Трампа у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп у своєму дописі розповів про саміт "Групи семи", присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та "підкреслив важливість" укладання між США та Україною угоди про рідкісноземельні елементи.

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"Ця угода, яка є "Економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – додав він.

Президент США після цього зазначив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією".

"Переговори проходять дуже добре!" – підсумував Трамп, не навівши жодних подробиць.

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Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф недавно заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

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