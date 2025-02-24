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Трамп заявил, что обсуждает "крупные сделки по экономическому развитию" с Путиным

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 19:53
Трамп заявил, что обсуждает крупные сделки по экономическому развитию с Путиным
Встреча Путина и Трампа в 2019 году. Фото - by Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией "крупные сделки по экономическому развитию" в дополнение к переговорам о "завершении войны" в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Трампа в своей соцсети Truth Social

Детали: Трамп в своей заметке рассказал о саммите "Группы семи", посвященный третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, и "подчеркнул важность" заключения между США и Украиной соглашения о редкоземельных элементах.

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"Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, присланных в Украину, а также поможет украинской экономике расти по мере того, как эта жестокая и дикая война приближается к завершению", – добавил он.

Президент США после этого отметил, что ведет "серьезные переговоры" с Путиным относительно "окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые состоятся между Соединенными Штатами и Россией".

"Переговоры проходят очень хорошо!" – подытожил Трамп, не приведя никаких подробностей.

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Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф недавно заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

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ТрампСШАПутин
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