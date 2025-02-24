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У річницю повномасштабного вторгнення Канада запровадила нові санкції проти РФ 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 20:32
У річницю повномасштабного вторгнення Канада запровадила нові санкції проти РФ 
Ілюстративне фото: Getty Images

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада оголосила новий пакет санкцій, спрямованих проти російських фізичних та юридичних осіб, які підтримують агресію.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на рішення канадського уряду

Деталі: Нові санкції Канади стосуються 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з Північною Кореєю.

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Обмеження також стосуються осіб, які використовували безпілотники проти цивільних об'єктів, зокрема Чорнобильської атомної електростанції, відповідальних за депортації українських дітей та російську пропаганду.

Серед згаданих у переліку осіб є фонд імені Ахмата Кадирова, Військово-космічні сили Росії, а також війська радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Канада також вживає заходів проти російського "тіньового флоту", запровадивши санкції проти 109 суден, причетних до перевезення майна і товарів на користь Росії або осіб, які перебувають у Росії.

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До списку потрапили 92 нафтові танкери, 9 танкерів для скрапленого природного газу та 8 суден, задіяних у перевезенні зброї та супутніх матеріалів до Росії з Ірану та Північної Кореї.

Раніше в понеділок Британія також оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

Крім того, ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, який зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

Канадасанкції
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