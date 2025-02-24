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В годовщину полномасштабного вторжения Канада ввела новые санкции против РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 февраля 2025, 20:32
В годовщину полномасштабного вторжения Канада ввела новые санкции против РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Канада объявила новый пакет санкций, направленных против российских физических и юридических лиц, поддерживающих агрессию.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на решение канадского правительства

Детали: Новые санкции Канады касаются 76 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые помогают военно-промышленной базе Кремля и отвечают за сотрудничество с Северной Кореей.

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Ограничения также касаются лиц, которые использовали беспилотники против гражданских объектов, в частности Чернобыльской атомной электростанции, ответственных за депортации украинских детей и российскую пропаганду.

Среди упомянутых в перечне лиц есть фонд имени Ахмата Кадырова, Военно-космические силы России, а также войска радиологической, химической и бактериологической защиты.

Канада также принимает меры против российского "теневого флота", введя санкции против 109 судов, причастных к перевозке имущества и товаров в пользу России или лиц, находящихся в России.

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В список попали 92 нефтяных танкера, 9 танкеров для сжиженного природного газа и 8 судов, задействованных в перевозке оружия и сопутствующих материалов в Россию из Ирана и Северной Кореи.

Ранее в понедельник Великобритания также объявила самый большой пакет санкций против России за время полномасштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

Кроме того, ЕС принял 16-й пакет санкций против России, который затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

Канадасанкции
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