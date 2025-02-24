Трамп: Ми допомагаємо Україні так, як ніхто ніколи не допомагав 

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі заявив, що його адміністрація допомагає Україні "так, як ніхто ніколи не допомагав".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати заяви тих, хто стверджує, що США відмовляються від підтримки України, Трамп сказав, що "ми допомагаємо Україні так, як ніхто ніколи не допомагав Україні".

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"Якби я не став президентом, Україна була б зараз на такому рівні, що не було б навіть думки про мир. І це дуже сумно, що так сталося. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося, цієї війни – нуль шансів", – додав він.

Президент США додав, що його завдання полягає в тому, щоб "вивести вас з війни, вивести їх з війни, дати їм можливість жити".

"Вона (війна в Україні. – Ред.) може призвести до Третьої світової війни. Якщо вона не буде вирішена, буде момент, коли вона не зупиниться на цих двох країнах. Вже є таке залучення інших країн, і це справді може призвести до дуже великої війни, Третьої світової війни, і ми не дозволимо цьому статися", – підсумував Трамп.

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Нагадаємо:

Президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором" і заявив, що Україні нібито "не слід було починати" війну.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас констатувала, що меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, містять у собі російські наративи.

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