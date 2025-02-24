Трамп: Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме заявил, что его администрация помогает Украине "так, как никто никогда не помогал".

Источник: "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать заявления тех, кто утверждает, что США отказываются от поддержки Украины, Трамп сказал, что "мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал Украине".

Реклама:

"Если бы я не стал президентом, Украина была бы сейчас на таком уровне, что не было бы даже мысли о мире. И это очень печально, что так произошло. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, этой войны – ноль шансов", – добавил он.

Президент США добавил, что его задача состоит в том, чтобы "вывести вас из войны, вывести их из войны, дать им возможность жить".

"Она (война в Украине. – Ред.) может привести к Третьей мировой войне. Если она не будет решена, будет момент, когда она не остановится на этих двух странах. Уже есть такое привлечение других стран, и это действительно может привести к очень большой войне, Третьей мировой войны, и мы не позволим этому произойти", – подытожил Трамп.

РЕКЛАМА:

Напомним:

Президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором" и заявил, что Украине якобы "не следовало начинать" войну.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас констатировала, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, содержат в себе российские нарративы.

Читайте также: Выжить в эпоху Трампа. Почему пылают отношения с США и что стоит делать Украине