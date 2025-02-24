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Трамп: Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 февраля 2025, 20:48
Трамп: Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал
Макрон и Трамп во время встречи в Белом доме, 24 февраля 2025 года. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме заявил, что его администрация помогает Украине "так, как никто никогда не помогал".

Источник: "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать заявления тех, кто утверждает, что США отказываются от поддержки Украины, Трамп сказал, что "мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал Украине".

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"Если бы я не стал президентом, Украина была бы сейчас на таком уровне, что не было бы даже мысли о мире. И это очень печально, что так произошло. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, этой войны – ноль шансов", – добавил он.

Президент США добавил, что его задача состоит в том, чтобы "вывести вас из войны, вывести их из войны, дать им возможность жить".

"Она (война в Украине. – Ред.) может привести к Третьей мировой войне. Если она не будет решена, будет момент, когда она не остановится на этих двух странах. Уже есть такое привлечение других стран, и это действительно может привести к очень большой войне, Третьей мировой войны, и мы не позволим этому произойти", – подытожил Трамп.

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Напомним:

  • Президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором" и заявил, что Украине якобы "не следовало начинать" войну.
  • Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас констатировала, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, содержат в себе российские нарративы.

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ТрампУкраинавойнаРосcия
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