Трамп схвалює введення європейських військ в Україну та обіцяє "підтримку" США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує можливість розміщення європейських військових в Україні для стеження за потенційним "припиненням вогню". США, за його словами, нададуть "підтримку" цьому процесу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа

Деталі: За словами Трампа, європейські війська "можуть зайти в Україну як миротворці".

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"Щойно буде укладена угода, вони можуть спостерігати, чи все належно виконується. Я не думаю, що це буде проблема", – додав він.

Американський лідер на питання, чи будуть США підтримувати європейські війська, які будуть розміщені в Україні, сказав, що "в нас буде певна форма підтримки".

"Не думаю, що це буде проблемою. Щойно буде укладена угода, Росія повернеться до своїх справ, а Україна і Європа – до своїх", – підсумував Трамп.

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