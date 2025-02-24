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Трамп схвалює введення європейських військ в Україну та обіцяє "підтримку" США

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 21:08
Трамп схвалює введення європейських військ в Україну та обіцяє підтримку США
Трамп. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує можливість розміщення європейських військових в Україні для стеження за потенційним "припиненням вогню". США, за його словами, нададуть "підтримку" цьому процесу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа

Деталі: За словами Трампа, європейські війська "можуть зайти в Україну як миротворці".

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"Щойно буде укладена угода, вони можуть спостерігати, чи все належно виконується. Я не думаю, що це буде проблема", – додав він.

Американський лідер на питання, чи будуть США підтримувати європейські війська, які будуть розміщені в Україні, сказав, що "в нас буде певна форма підтримки".

"Не думаю, що це буде проблемою. Щойно буде укладена угода, Росія повернеться до своїх справ, а Україна і Європа – до своїх", – підсумував Трамп.

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Нагадаємо:

  • Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього тижня зустрічаються з Дональдом Трампом у Білому домі.  Очікується, що вони переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.
  • Раніше президент Франції заявив, що рішення про можливу відправку військ в Україну не ухвалюватиметься негайно, і що для цього потрібне встановлення миру.

Трампвійна
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