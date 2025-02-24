Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину и обещает "поддержку" США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает возможность размещения европейских военных в Украине для слежения за потенциальным "прекращением огня". США, по его словам, окажут "поддержку" этому процессу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа

Детали: По словам Трампа, европейские войска "могут зайти в Украину как миротворцы".

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"Как только будет заключено соглашение, они могут наблюдать, все ли должным образом выполняется. Я не думаю, что это будет проблема", – добавил он.

Американский лидер на вопрос, будут ли США поддерживать европейские войска, которые будут размещены в Украине, сказал, что "у нас будет определенная форма поддержки".

"Не думаю, что это будет проблемой. Как только будет заключено соглашение, Россия вернется к своим делам, а Украина и Европа – к своим", – подытожил Трамп.

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