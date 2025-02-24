Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину и обещает "поддержку" США

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 февраля 2025, 21:08
Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину и обещает поддержку США
Трамп. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает возможность размещения европейских военных в Украине для слежения за потенциальным "прекращением огня". США, по его словам, окажут "поддержку" этому процессу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа

Детали: По словам Трампа, европейские войска "могут зайти в Украину как миротворцы".

Реклама:

"Как только будет заключено соглашение, они могут наблюдать, все ли должным образом выполняется. Я не думаю, что это будет проблема", – добавил он.

Американский лидер на вопрос, будут ли США поддерживать европейские войска, которые будут размещены в Украине, сказал, что "у нас будет определенная форма поддержки".

"Не думаю, что это будет проблемой. Как только будет заключено соглашение, Россия вернется к своим делам, а Украина и Европа – к своим", – подытожил Трамп.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе встречаются с Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что они будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.
  • Ранее президент Франции заявил, что решение о возможной отправке войск в Украину не будет приниматься немедленно, и что для этого нужно установление мира.

Трампвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским «на этой или следующей неделе» для сделки о недрах
ИсправленоООН поддержала резолюцию США с правками, содержащими призыв восстановить целостность Украины
фотоВ ООН поддержали резолюцию Украины по осуждению РФ, США проголосовали против
"Очень хороший разговор": Зеленский заявил, что пообщался с Трампом на заседании G7
Каллас: В конце концов Украина должна стать частью НАТО
Британия ударила по России крупнейшим пакетом санкций
Все новости...
Трамп
Трамп надеется, что война в Украине закончится "за считанные недели"
Трамп отказался называть Путина диктатором: "Не использую такие слова легкомысленно"
Трамп: Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал
Последние новости
21:59
футболПолузащитник сборной Украины Калюжный подписал контракт с клубом Первой лиги
21:55
Трамп надеется, что война в Украине закончится "за считанные недели"
21:49
НБУ отменил лицензию компании гражданки РФ, которая покупала активы закрытых банков Украины
21:38
видеоСилы обороны отбили очередной накат россиян на Купянщине
21:37
Трамп отказался называть Путина диктатором: "Не использую такие слова легкомысленно"
21:33
"Я до сих пор не могу выбросить ключи из дома". Воспоминания украинцев о начале полномасштабной войны
21:08
Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину и обещает "поддержку" США
21:02
США объявили новые санкции против "теневого флота" Ирана
20:56
Россияне обстреляли Херсон из артиллерии: 6 пострадавших, среди них ребенок
20:55
Украина объявила состав на чемпионат мира по лыжным видам спорта
Все новости...
Реклама:
Реклама: