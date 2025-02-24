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Трамп відмовився називати Путіна диктатором: "Не використовую такі слова легковажно"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 24 лютого 2025, 21:37
Трамп відмовився називати Путіна диктатором: Не використовую такі слова легковажно
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп не захотів називати Володимира Путіна диктатором, заявивши, що "не використовує такі слова легковажно".

Джерело: Трамп сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Журналісти спитали у Трампа, чи назве він диктатором Путіна після того, як вжив таке слово стосовно Володимира Зеленського.

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"Я не використовую такі слова легковажно", – відповів на це американський президент.

Він додав, що слід подивитись, "як воно все вирішиться", і висловив сподівання, що "є шанс на справді гарне врегулювання між різними країнами".

"Ми говоримо про Європу і говоримо про Україну, цю частину всієї тієї ситуації. Інша сторона також має багато підтримки… Гляньмо, як воно все вирішиться. Воно все може вирішитись", – зазначив Трамп.

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Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Сам Зеленський пізніше сказав, що не образився на ці слова.

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ТрампПутінСША
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