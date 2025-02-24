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Трамп отказался называть Путина диктатором: "Не использую такие слова легкомысленно"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 21:37
Трамп отказался называть Путина диктатором: Не использую такие слова легкомысленно
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп не захотел называть Владимира Путина диктатором, заявив, что "не использует такие слова легкомысленно".

Источник: об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Журналисты спросили у Трампа, назовет ли он диктатором Путина после того, как употребил такое слово в отношении Владимира Зеленского.

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"Я не использую такие слова легкомысленно", – ответил на это американский президент.

Он добавил, что следует посмотреть, "как оно все решится", и выразил надежду, что "есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами".

"Мы говорим о Европе и говорим об Украине, эту часть всей той ситуации. Другая сторона также имеет много поддержки... Давайте посмотрим, как оно все решится. Оно все может решиться", – отметил Трамп.

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Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Сам Зеленский позже сказал, что не обиделся на эти слова.

Читайте также: Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США.

ТрампПутинСША
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