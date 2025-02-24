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Сили оборони відбили черговий накат росіян на Куп’янщині 

Євген Будерацький, Анастасія ПроцПонеділок, 24 лютого 2025, 21:38
Сили оборони відбили черговий накат росіян на Куп’янщині 
скріншот з відео

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем (ОП БпС)  "Ахіллес" показали, як відбили черговий штурм ворога на Куп’янщині. Колона техніки з піхотою рухалася у напрямку Лозової. Сили Оборони зупинили п’ять одиниць броньованої техніки.

Джерело: командир 429-го окремого полку безпілотних систем  "Ахіллес" Юрій Федоренко

Деталі: Повідомляється, що у роковини повномасштабного вторгнення противник розпочав активні штурмові дії на Купʼянському напрямку. "Ахіллесівці" разом з нацгвардійцями першої президентської  бригади "Буревій" та десантниками 77-ї аеромобільної бригади відбили атаку на підходах до Лозової.  429 ОП БпС  "Ахіллес" знищив танк та БТР, ще 3 БТР уражені.

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Пряма мова командира першого батальйону окремого полку безпілотних систем  "Ахіллес" Антона "Бандерас" Шмагайла: "Противник постійно здійснює тиск в напрямку околиць населеного пункту Лозова для розширення своєї зони контролю на лівобережному плацдармі за річки Оскіл. Мета очевидна – досягнути максимальних територіальних здобутків в найкоротший час з метою створення передумов до ліквідації вищезгаданого плацдарму з виходом до околиць міста Борова та його подальшою окупацією. До цього йому ще далеко, але кількість ресурсів, бронетехніки та особового складу, які він під це задіює доволі велика".

Контекст: На Куп’янському напрямку ворогу не вдається суттєво просунутися з осені минулого року. Як повідомляє ОСУВ  "Ахіллес", днями ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав. Також 3-го та 4-го січня екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

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Нагадаємо: 

  • 29 січня 2025 року батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї штурмової бригади масштабувався у 429-й окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.
  • 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" оголосив про запуск рекрутингової кампанії та набирає команду. Подати заявку можна на сайті полку.

Збройні силиХарківська область
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