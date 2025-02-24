Сили оборони відбили черговий накат росіян на Куп’янщині 

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем (ОП БпС) "Ахіллес" показали, як відбили черговий штурм ворога на Куп’янщині. Колона техніки з піхотою рухалася у напрямку Лозової. Сили Оборони зупинили п’ять одиниць броньованої техніки.

Джерело: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко

Деталі: Повідомляється, що у роковини повномасштабного вторгнення противник розпочав активні штурмові дії на Купʼянському напрямку. "Ахіллесівці" разом з нацгвардійцями першої президентської бригади "Буревій" та десантниками 77-ї аеромобільної бригади відбили атаку на підходах до Лозової. 429 ОП БпС "Ахіллес" знищив танк та БТР, ще 3 БТР уражені.

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Пряма мова командира першого батальйону окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Антона "Бандерас" Шмагайла: "Противник постійно здійснює тиск в напрямку околиць населеного пункту Лозова для розширення своєї зони контролю на лівобережному плацдармі за річки Оскіл. Мета очевидна – досягнути максимальних територіальних здобутків в найкоротший час з метою створення передумов до ліквідації вищезгаданого плацдарму з виходом до околиць міста Борова та його подальшою окупацією. До цього йому ще далеко, але кількість ресурсів, бронетехніки та особового складу, які він під це задіює доволі велика".

Контекст: На Куп’янському напрямку ворогу не вдається суттєво просунутися з осені минулого року. Як повідомляє ОСУВ "Ахіллес", днями ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав. Також 3-го та 4-го січня екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

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