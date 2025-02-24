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Силы обороны отбили очередной накат россиян на Купянщине

Евгений Будерацкий, Анастасия ПроцПонедельник, 24 февраля 2025, 21:38
Силы обороны отбили очередной накат россиян на Купянщине
скриншот из видео

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем (ОП БПС) "Ахиллес" показали, как отбили очередной штурм врага на Купянщине. Колонна техники с пехотой двигалась в направлении Лозовой. Силы Обороны остановили пять единиц бронированной техники.

Источник: командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко

Детали: Сообщается, что в годовщину полномасштабного вторжения противник начал активные штурмовые действия на Купянском направлении. "Ахиллесовцы" вместе с нацгвардейцами первой президентской бригады "Буревій" и десантниками 77-й аэромобильной бригады отбили атаку на подходах к Лозовой. 429 ОП БпС "Ахиллес" уничтожил танк и БТР, еще 3 БТР поражены.

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Прямая речь командира первого батальона отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Антона "Бандерас" Шмагайло: "Противник постоянно осуществляет давление в направлении окрестностей населенного пункта Лозовая для расширения своей зоны контроля на левобережном плацдарме за рекой Оскол. Цель очевидна – достичь максимальных территориальных достижений в кратчайшие сроки с целью создания предпосылок к ликвидации вышеупомянутого плацдарма с выходом к окраинам города Боровая и его дальнейшей оккупацией. До этого ему еще далеко, но количество ресурсов, бронетехники и личного состава, которые он под это задействует довольно большое".

Контекст: На Купянском направлении врагу не удается существенно продвинуться с осени прошлого года. Как сообщает ОСУВ "Ахиллес", на днях враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки: успеха не имел. Также 3-го и 4-го января экипажи БПЛА батальона ударных БпАК "Ахиллес" остановили 20 единиц бронированной техники противника на Купянском направлении в районе села Загризово.

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Напомним:

  • 29 января 2025 года батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады масштабировался в 429-й отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.
  • 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" объявил о запуске рекрутинговой кампании и набирает команду. Подать заявку можно на сайте полка.

Вооруженные силыХарьковская область
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