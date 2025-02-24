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Трамп думає, що Путін не виступатиме проти європейських "миротворців" в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 24 лютого 2025, 23:01
Трамп думає, що Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський лідер Володимир Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного "припинення вогню".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Трампа у Білому домі 24 лютого під час зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном

Деталі: За словами Трампа, Путін погодиться на розміщення європейського контингенту в Україні, й він "питав його про це".

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"Послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не шукає більше війни... Я спеціально поставив йому це питання. У нього немає жодних проблем з цим", – додав президент США.

Зазначимо, офіційно Росія виступає проти розміщення в Україні західних військ.

Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

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Президент США також висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

ТрампПутінмиротворцівійна
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