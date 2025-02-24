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Трамп думает, что Путин не будет выступать против европейских "миротворцев" в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 23:01
Трамп думает, что Путин не будет выступать против европейских миротворцев в Украине
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский лидер Владимир Путин не будет выступать против европейских миротворцев в Украине в рамках потенциального "прекращения огня".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме 24 февраля во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном

Детали: По словам Трампа, Путин согласится на размещение европейского контингента в Украине, и он "спрашивал его об этом".

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"Послушайте, если мы заключим это соглашение, он не ищет больше войны... Я специально задал ему этот вопрос. У него нет никаких проблем с этим", – добавил президент США.

Отметим, официально Россия выступает против размещения в Украине западных войск.

Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.

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Президент США также выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

ТрампПутинмиротворцывойна
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