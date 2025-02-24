Голос Америки: Росія додала другу поправку до американської версії резолюції ООН

РФ додала другу поправку до американської версії резолюції ООН: хочуть змінити формулювання про конфлікт "між Україною та Російською Федерацією" на "в Україні".

Джерело: кореспондентка "Голосу Америки" в ООН

Деталі: Повідомляється, що РФ представить поправку на засіданні Ради Безпеки.

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Зокрема, росіяни хочуть замінити формулювання "конфлікт Російської Федерації та України" на "конфлікт навколо України" та замінити формулювання про конфлікт "між Україною та Російською Федерацією" на "в Україні".

Водночас три європейські поправки, які були представлені в понеділок в ГА ООН, також будуть винесені на голосування в Радбезі.

Передісторія:

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