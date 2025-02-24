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Голос Америки: Росія додала другу поправку до американської версії резолюції ООН

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 лютого 2025, 23:43
Голос Америки: Росія додала другу поправку до американської версії резолюції ООН
посол Росії в ООН Василій Нєбєнзя. Фото - Michael M. Santiago/Getty Images

РФ додала другу поправку до американської версії резолюції ООН: хочуть змінити формулювання про конфлікт "між Україною та Російською Федерацією" на "в Україні".

Джерело: кореспондентка "Голосу Америки" в ООН

Деталі: Повідомляється, що РФ представить поправку на засіданні Ради Безпеки.

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Зокрема, росіяни хочуть замінити формулювання "конфлікт Російської Федерації та України" на "конфлікт навколо України" та замінити формулювання про конфлікт "між Україною та Російською Федерацією" на "в Україні".

Водночас три європейські поправки, які були представлені в понеділок в ГА ООН, також будуть винесені на голосування в Радбезі.

Передісторія:

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  • Генеральна Асамблея ООН 24 лютого, до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ухвалила внесену США резолюцію з поправками, що, зокрема, містять заклик до відновлення територіальної цілісності України.

  • У початковому короткому проєкті резолюції США лише висловлювалась скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також містився заклик до "швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

РосіяООН
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