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Голос Америки: Россия добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 23:43
Голос Америки: Россия добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН
посол России в ООН Василий Небензя. Фото - Michael M. Santiago/Getty Images

РФ добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН: хотят изменить формулировку о конфликте "между Украиной и Российской Федерацией" на "в Украине".

Источник: корреспондент "Голоса Америки" в ООН

Детали: Сообщается, что РФ представит поправку на заседании Совета Безопасности.

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В частности, россияне хотят заменить формулировку "конфликт Российской Федерации и Украины" на "конфликт вокруг Украины" и заменить формулировку о конфликте "между Украиной и Российской Федерацией" на "в Украине".

В то же время, три европейские поправки, которые были представлены в понедельник в ГА ООН, также будут вынесены на голосование в Совбезе.

Предистория:

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  • Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля, к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, приняла внесенную США резолюцию с поправками, которые, в частности, содержат призыв к восстановлению территориальной целостности Украины.
  • В первоначальном коротком проекте резолюции США лишь выражалась скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также содержался призыв к "скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

РосcияООН
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