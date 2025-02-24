Голос Америки: Россия добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН

РФ добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН: хотят изменить формулировку о конфликте "между Украиной и Российской Федерацией" на "в Украине".

Источник: корреспондент "Голоса Америки" в ООН

Детали: Сообщается, что РФ представит поправку на заседании Совета Безопасности.

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В частности, россияне хотят заменить формулировку "конфликт Российской Федерации и Украины" на "конфликт вокруг Украины" и заменить формулировку о конфликте "между Украиной и Российской Федерацией" на "в Украине".

В то же время, три европейские поправки, которые были представлены в понедельник в ГА ООН, также будут вынесены на голосование в Совбезе.

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