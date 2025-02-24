Голос Америки: Россия добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН
Понедельник, 24 февраля 2025, 23:43
РФ добавила вторую поправку к американской версии резолюции ООН: хотят изменить формулировку о конфликте "между Украиной и Российской Федерацией" на "в Украине".
Источник: корреспондент "Голоса Америки" в ООН
Детали: Сообщается, что РФ представит поправку на заседании Совета Безопасности.
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В частности, россияне хотят заменить формулировку "конфликт Российской Федерации и Украины" на "конфликт вокруг Украины" и заменить формулировку о конфликте "между Украиной и Российской Федерацией" на "в Украине".
В то же время, три европейские поправки, которые были представлены в понедельник в ГА ООН, также будут вынесены на голосование в Совбезе.
Предистория:
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- Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля, к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, приняла внесенную США резолюцию с поправками, которые, в частности, содержат призыв к восстановлению территориальной целостности Украины.
- В первоначальном коротком проекте резолюции США лишь выражалась скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также содержался призыв к "скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".