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Росіяни вдарили по 13 громадах Сумщини: двоє загиблих, п’ятеро поранених

Ольга Глущенко Вівторок, 25 лютого 2025, 02:14
Росіяни вдарили по 13 громадах Сумщини: двоє загиблих, п’ятеро поранених
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 70 обстрілів прикордоння Сумської області, двоє загиблих, п’ятеро поранених.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: У Великописарівській громаді зафіксували скидання ВОГ з БпЛА мінометні обстріли, атаку FPV-дронів артилерійський обстріл. Загалом – 25 вибухів, внаслідок яких загинула цивільна особа, двоє поранених.

По Сумській громаді ворог завдав удар двома БпЛА Внаслідок обстрілу загинула цивільна особа. Ще одна людина тавмована. Пошкоджені 2 багатоквартирних будинки і 2 автомобілі.

По Миропільській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл, атаку FPV-дрона, пуск КАБу. Внаслідок обстрілу троє цивільних отримали поранення, пошкоджені 6 приватних будинків.

Сумська областьросійсько-українська війнавибухжертви
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