Россияне ударили по 13 громадам Сумщины: двое погибших, пятеро раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 70 обстрелов приграничья Сумской области, двое погибших, пятеро раненых.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 169 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: В Великописаревской громаде зафиксировали сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы, атаку FPV-дронов, артиллерийский обстрел. В общем - 25 взрывов, в результате которых погиб гражданский человек, двое раненых.

По Сумской громад враг нанес удар двумя БпЛА В результате обстрела погиб гражданский человек. Еще один человек ранен. Повреждены 2 многоквартирных дома и 2 автомобиля.

По Миропольской громаде оккупанты совершили минометный обстрел, атаку FPV-дрона, пуск КАБа. В результате обстрела трое гражданских получили ранения, повреждены 6 частных домов.