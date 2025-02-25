Росіяни атакували Суми "Шахедами": пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалий
Вівторок, 25 лютого 2025, 04:40
Після 4 години ранку 25 лютого в Сумах було чути звуки вибухів, пізніше стало відомо про приліт "Шахеда", пошкодження і пораненого.
Джерело: "Суспільне Суми", в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар
Деталі: О 4:08 місцеві пабліки і "Суспільне" повідомили про звук вибуху в Сумах.
Реклама:
За кілька хвилин зявилися повідомлення про ще один вибух, який було чути в місті.
Оновлено: Кобзар повідомив про приліт "Шахеда" біля озера Чех у Сумах.
Пряма мова Кобзара: "Повилітало дуже багато вікон в багатоповерхівці. На місці працює ДСНС, також поліція".
РЕКЛАМА:
Деталі: За словами мера, є одна постраждала людина, якій медики надають допомогу.
Кобзар додав, що в місті розгорнуть штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.