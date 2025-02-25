Россияне атаковали Сумы "Шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавший

После 4 часов утра 25 февраля в Сумах были слышны звуки взрывов, позже стало известно о прилете "Шахеда", повреждениях и раненом.

Источник: "Суспільне Сумы", и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь

Детали: В 4:08 местные паблики и "Суспільне" сообщили о звуке взрыва в Сумах.

Реклама:

Через несколько минут появились сообщения о еще одном взрыве, который был слышен в городе.

Обновлено: Кобзарь сообщил о прилете "Шахеда" возле озера Чех в Сумах.

Прямая речь Кобзаря: "Повылетало очень много окон в многоэтажке. На месте работает ГСЧС, также полиция".

РЕКЛАМА:

Детали: По словам мэра, есть один пострадавший человек, которому медики оказывают помощь.

Кобзарь добавил, что в городе развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.