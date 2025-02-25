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Россияне атаковали Сумы "Шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавший

Ольга ГлущенкоВторник, 25 февраля 2025, 04:40
Россияне атаковали Сумы Шахедами: повреждена многоэтажка, есть пострадавший
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

После 4 часов утра 25 февраля в Сумах были слышны звуки взрывов, позже стало известно о прилете "Шахеда", повреждениях и раненом.

Источник: "Суспільне Сумы", и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь

Детали: В 4:08 местные паблики и "Суспільне" сообщили о звуке взрыва в Сумах.

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Через несколько минут появились сообщения о еще одном взрыве, который был слышен в городе.

Обновлено: Кобзарь сообщил о прилете "Шахеда" возле озера Чех в Сумах.

Прямая речь Кобзаря: "Повылетало очень много окон в многоэтажке. На месте работает ГСЧС, также полиция".

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Детали: По словам мэра, есть один пострадавший человек, которому медики оказывают помощь.

Кобзарь добавил, что в городе развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сумывзрыв
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