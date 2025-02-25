Через атаку "Шахедів" на Київщині травмована жінка, пошкоджені будинки
Вівторок, 25 лютого 2025, 06:30
Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновані приватний будинок та господарські приміщення.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: В Обухівському районі травмована 44-річна жінка. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.
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Крім того, частково зруйновані приватний будинок та господарські приміщення.
У Фастівському районі зафіксували пошкодження приватних будинків.