Из-за атаки "Шахедов" на Киевщине травмирована женщина, повреждены дома

В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

Источник: Киевская ОВА

Детали: В Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу.

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Кроме того, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

В Фастовском районе зафиксировали повреждение частных домов.

фото: Киевская ОВА