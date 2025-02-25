Из-за атаки "Шахедов" на Киевщине травмирована женщина, повреждены дома
Вторник, 25 февраля 2025, 06:30
В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.
Источник: Киевская ОВА
Детали: В Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу.
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Кроме того, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.
В Фастовском районе зафиксировали повреждение частных домов.