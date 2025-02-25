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Из-за атаки "Шахедов" на Киевщине травмирована женщина, повреждены дома

Ольга ГлущенкоВторник, 25 февраля 2025, 06:30
Из-за атаки Шахедов на Киевщине травмирована женщина, повреждены дома
фото: Киевская ОВА

В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

Источник: Киевская ОВА

Детали: В Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу.

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Кроме того, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

В Фастовском районе зафиксировали повреждение частных домов.

 
фото: Киевская ОВА
 
фото: Киевская ОВА

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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