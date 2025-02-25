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Росія за добу втратила 1 300 солдатів і 26 артилерійських систем

Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 07:20
Росія за добу втратила 1 300 солдатів і 26 артилерійських систем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив дані про втрати країни-агресорки Росії у війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 300 окупантів, 26 артилерійських систем та 11 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 869 530 (+1 300) осіб,
  • танків – 10 182 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 21 168 (+11) од,
  • артилерійських систем – 23 652 (+26) од,
  • засобів ППО – 1 083 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 767 (+122) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 582 (+138) од,
  • спеціальної техніки – 3 759 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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