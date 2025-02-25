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Россия за сутки потеряла 1 300 солдат и 26 артиллерийских систем

Ирина БалачукВторник, 25 февраля 2025, 07:20
Россия за сутки потеряла 1 300 солдат и 26 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о потерях страны-агрессора России в войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 300 оккупантов, 26 артиллерийских систем и 11 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 869 530 (+1 300) человек,
  • танков – 10 182 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 168 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 23 652 (+26) ед,
  • средств ПВО – 1 083 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 767 (+122) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 582 (+138) ед,
  • специальной техники – 3 759 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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