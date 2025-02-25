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Макрон вірить у перемир’я у війні в "осяжному майбутньому"

Ірина Балачук, Іванна КостінаВівторок, 25 лютого 2025, 08:15
Макрон вірить у перемир’я у війні в осяжному майбутньому
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото ОП

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що перемир’я у війні РФ проти України можливе у найближчі тижні, водночас він вважає, що це буде лиш передумовою ля повноцінних переговорів про мир.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв’ю французького президента Fox News

Пряма мова Макрона на питання, чи поділяє він оцінку президента США Дональда Трампа про можливість завершення війни у найближчі тижні: "Я сподіваюся. І думаю, кожен пам’ятає про всі втрати і те, через, що проходить український народ останні три роки, і вони лише захищають свою територію і суверенітет".

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Деталі: Він вважає, що прихід до влади Трампа змінює правила гри, і вірить, що здатність США до стримування дає можливість взаємодії з Росією.

"Тому я гадаю, це (перемир’я) можливе в осяжному майбутньому", – сказав Макрон.

Водночас він має певні застереження щодо швидкого замирення з Москвою.

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Макрон вважає, що нині сторонам "потрібне припинення вогню, яке можна оцінити і перевірити, а також повноцінні переговори".

Він також наголосив, що треба бути обережними в цьому питанні, бо у 2014 році вже домовлялись про припинення вогню з Росією, але щоразу Росія його порушувала.

Тому, за його словами, перемир'я потрібне для того, щоб подивитися, наскільки Росія віддана своїм обіцянкам.

Передісторія:

  • Президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів з американським візаві Дональдом Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.
  • Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

Макронросійсько-українська війнаперемир’я
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