Макрон верит в перемирие в войне в "обозримом будущем"

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что перемирие в войне РФ против Украины возможно в ближайшие недели, в то же время он считает, что это будет лишь предпосылкой для полноценных переговоров о мире.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью французского президента Fox News

Прямая речь Макрона на вопрос, разделяет ли он оценку президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели: "Я надеюсь. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и то, через, что проходит украинский народ последние три года, и они только защищают свою территорию и суверенитет".

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Детали: Он считает, что приход к власти Трампа меняет правила игры, и верит, что способность США к сдерживанию дает возможность взаимодействия с Россией.

"Поэтому я думаю, это (перемирие) возможно в обозримом будущем", – сказал Макрон.

В то же время он имеет определенные предостережения относительно быстрого примирения с Москвой.

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Макрон считает, что сейчас сторонам "нужно прекращение огня, которое можно оценить и проверить, а также полноценные переговоры".

Он также отметил, что надо быть осторожными в этом вопросе, потому что в 2014 году уже договаривались о прекращении огня с Россией, но каждый раз Россия его нарушала.

Поэтому, по его словам, перемирие нужно для того, чтобы посмотреть, насколько Россия предана своим обещаниям.

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