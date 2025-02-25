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Росіяни не полишають спроб захопити Покровськ, там найбільше боїв за добу – Генштаб

Степан ГафткоВівторок, 25 лютого 2025, 08:22
Росіяни не полишають спроб захопити Покровськ, там найбільше боїв за добу – Генштаб
Фото с Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті сталося 98 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами, найбільше – на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (24 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5000 обстрілів, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 2 рази намагалися прорвати оборону українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники атакували 11 разів. Українські оборонці відбивали штурми біля Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 6 атак, намагаючись прорватися в районі Зеленої Долини, Борівської Андріївки, Новолюбівки, Діброви та Катеринівки.

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На Краматорському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції українських військових біля Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку зафіксовано 11 атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових дій ворога в районах Водяного Другого, Променя, Покровська, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Молодецького, Надіївки, Троїцького, Андріївки, Тарасівки та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник 13 разів намагався прорвати оборону біля Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 1 атаку біля Новополя.

На Оріхівському напрямку російські війська 3 рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків і Кам’янського.

Українські військові не дозволяють противнику просунутися вглиб території України. Вони також відбили 2 наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку в районі Садового.

На Сіверському напрямку минулої доби російська армія не вела активних дій.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Протягом доби російська авіація завдала 34 удари, скинувши 43 керовані авіабомби. Зафіксовано 375 обстрілів, 17 із них – із реактивних систем залпового вогню. Українські військові відбили 11 атак противника.

російсько-українська війнаГенштабокупація
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