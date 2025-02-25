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Россияне не оставляют попыток захватить Покровск, там больше всего боев за сутки – Генштаб

Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 08:22
Россияне не оставляют попыток захватить Покровск, там больше всего боев за сутки – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками, больше всего – на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (24 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 УАБ. Кроме этого, совершил около 5000 обстрелов, в том числе 108 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2438 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 2 раза пытались прорвать оборону украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении захватчики атаковали 11 раз. Украинские защитники отражали штурмы у Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг совершил 6 атак, пытаясь прорваться в районе Зеленой Долины, Боровской Андреевки, Новолюбовки, Дибровы и Катериновки.

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На Краматорском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции украинских военных у Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении зафиксировано 11 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 28 штурмовых действий врага в районах Водяного Второго, Луча, Покровска, Леонтовичей, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Надеевки, Троицкого, Андреевки, Тарасовки и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник 13 раз пытался прорвать оборону возле Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отбили 1 атаку возле Новополя.

На Ореховском направлении российские войска 3 раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.

Украинские военные не позволяют противнику продвинуться вглубь территории Украины. Они также отбили 2 наступательные действия врага на Приднепровском направлении в районе Садового.

На Северском направлении за прошедшие сутки российская армия не вела активных действий.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок врага.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В течение суток российская авиация нанесла 34 удара, сбросив 43 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 375 обстрелов, 17 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские военные отбили 11 атак противника.

российско-украинская войнаГенштабоккупация
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