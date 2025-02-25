Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин – єврокомісар

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 08:42
ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин – єврокомісар
Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. Фото Getty images

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів під час свого візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 24 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Пряма мова Сежурне: "21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства.

Реклама:

Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною".  

Як відомо, багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт і літій, стало предметом напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на "повернення своїх грошей" за допомогу в захисті України від російського вторгнення.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоЧерез атаку "Шахедів" на Київщині травмована жінка, пошкоджені будинки
Трамп відмовився називати Путіна диктатором: "Не використовую такі слова легковажно"
Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським "цього або наступного тижня" для угоди про надра
ВиправленоООН підтримала резолюцію США з правками, що містять заклик відновити цілісність України
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Усі новини...
ЄС
Єврокомісія сподівається відкрити три кластери переговорів про вступ України до ЄС до червня
Деталі пакета військової допомоги для України обговорять на саміті лідерів ЄС 6 березня
ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
Останні новини
09:49
Спортивна історія дня. Як Оксана Баюл принесла Україні перше золото Олімпійських ігор
09:41
Курс валют на 25 лютого: скільки коштує долар та євро
09:39
G7 не може узгодити заяву до річниці війни в Україні через розбіжності зі США
09:27
Макрон: багато країн готові до участі у миротворчій місії в Україні, але треба підтримка США
09:04
доповнено, фото Росіяни атакували Суми "Шахедами": пошкоджені багатоповерхівки, 2 постраждалих
08:42
ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин – єврокомісар
08:22
Росіяни не полишають спроб захопити Покровськ, там найбільше боїв за добу – Генштаб
08:15
Макрон вірить у перемир’я у війні в "осяжному майбутньому"
07:53
Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну
07:44
46% німців більше не хочуть допомагати Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: