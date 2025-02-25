Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів під час свого візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 24 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Пряма мова Сежурне: "21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства.

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Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною".

Як відомо, багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт і літій, стало предметом напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на "повернення своїх грошей" за допомогу в захисті України від російського вторгнення.

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