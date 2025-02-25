ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин – єврокомісар
Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів під час свого візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 24 лютого.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP
Пряма мова Сежурне: "21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства.
Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною".
Як відомо, багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт і літій, стало предметом напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на "повернення своїх грошей" за допомогу в захисті України від російського вторгнення.
Передісторія:
- 24 лютого Дональд Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.
- Раніше того дня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.
- Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 лютого заявив, що в угоді про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки від США.