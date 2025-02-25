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ЕС предлагает Украине свое соглашение по полезным ископаемым – еврокомиссар

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 25 февраля 2025, 08:42
ЕС предлагает Украине свое соглашение по полезным ископаемым – еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне. Фото Getty images

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение относительно украинских критических минералов во время своего визита в Киев вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Сежурне: "21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.

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Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным". 

Как известно, богатство украинских полезных ископаемых, включая марганец, титан, графит и литий, стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.

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ЕСУкраина
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