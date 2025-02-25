ЕС предлагает Украине свое соглашение по полезным ископаемым – еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение относительно украинских критических минералов во время своего визита в Киев вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 февраля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Прямая речь Сежурне: "21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.
Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным".
Как известно, богатство украинских полезных ископаемых, включая марганец, титан, графит и литий, стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.
Предыстория:
- 24 февраля Дональд Трамп заявил, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.
- Ранее в этот день вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.
- Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что в соглашении об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.