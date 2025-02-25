ЕС предлагает Украине свое соглашение по полезным ископаемым – еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение относительно украинских критических минералов во время своего визита в Киев вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Сежурне: "21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.

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Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным".

Как известно, богатство украинских полезных ископаемых, включая марганец, титан, графит и литий, стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.

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